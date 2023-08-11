В ДНР до конца 2023 года восстановят более 4 тысяч частных домов

В регионе продолжают восстанавливать частные дома, пострадавшие в ходе боевых действий. Фото: Минстрой ДНР

В Донецкой Народной Республике продолжают восстанавливать частные дома, пострадавшие в ходе боевых действий. На текущий момент строители отремонтировали ровно половину из запланированных до конца этого года объектов. Об этом сообщил министр строительства и ЖКХ ДНР Николай Циганов.

- В этом году на территории ДНР запланировано восстановить более 4 000 объектов ИЖС общей площадью 314 640 квадратных метров. На сегодняшний день восстановлено более 2 000 объектов, - отметил он, добавив, что в ремонтных работах участвуют порядка одной тысячи специалистов.

Министр также уточнил, что в Мариуполе были повреждены более 33 тысяч объектов. В этом году в городе восстановили 1062 из 1400 запланированных к ремонту частных домов.

Кроме того, в регионе планируют построить 250 новых частных домов общей площадью 19 тысяч квадратных метров. На 56-ти стройплощадках уже начаты работы.

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