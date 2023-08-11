В ДНР за неделю от обстрелов со стороны ВСУ погибли 11 человек, еще 50 получили ранения

В ДНР за неделю от обстрелов со стороны ВСУ погибли 11 человек Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Донецкой Народной Республике в результате обстрелов со стороны вооруженных формирований Украины в период с 4 по 10 августа погибли 11 мирных жителей. Также было ранено 50 человек, в том числе двое детей. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова.

- Начиная с 1 января, в Донецкой Народной Республике от агрессии киевского режима погибли 248 мирных жителей, 1012 гражданских получили ранения, - отмечает Омбудсмен ДНР.

Напомним, что 11 августа в результате обстрела со стороны вооруженных формирований Украины в Петровском районе Донецка ранения получил мужчина 1941 года рождения.

Кроме того, украинские боевики выпустили пять кассетных снарядов по Петровскому и Куйбышевскому районам Донецка. Также четыре кассетных снаряда по Никитовскому району Горловки.

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