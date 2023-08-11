Потоп на Набережной: Улицы Донецка превратились в реки из-за сильного дождя с градом

Реки воды и грязи буквально сметают все на своем пути. Фото: Скриншот видео

После знойной жары на Донецк обрушился ливень с градом. Проливной дождь 11 августа привел к затоплению целых улиц в районе Набережной.

Жители города с ужасом наблюдают картину - двигающиеся по трассе машины буквально уходят под воду. Чтоб пройти улицу пешком, и речи не идет. Потоки воды буквально смывают все на своем ходу.

- Я такого никогда не видел. Легковушки будто плывут, - комментируют те, кому «посчастливилось» в момент ливня оказаться в машине.

Напомним, уже несколько дней в Донецке и Республике держится аномальная жара - столбик термометра переваливает за плюс 30 градусов. Днем под прямыми солнечными лучами все плюс 36 градусов. По прогнозу синоптиков, 11 августа в столице ДНР и регионе ожидаются сильные дожди. Но, несмотря на это, жара заметно не отступит. Прохладнее станет 12 августа (плюс 24 градуса). Но уже с воскресенья и последующие два дня ожидается рост температуры на несколько градусов.

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