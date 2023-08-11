В Мариуполе до конца 2023 года восстановят более 40 школ

Удже вскоре мариупольские школьники смогут приступить к учебному процессу в обновленных классах Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Мариуполе до конца текущего года восстановят более 40 школ, в половине из которых торжественная линейка и занятия в обновленных классах пройдут уже 1 сентября. Об этом сообщили «КП» в публично-правовой компании «Единый заказчик в сфере строительства».

Там уточнили, что в данный момент специалисты компании и подрядчик восстанавливают в приморском городе школу с уникальной архитектурой и более чем вековой историей. Она была построена еще в начале ХХ века по проекту известного архитектора того времени Виктора Нильсена.

Общая площадь здания школы превышает 1000 квадратных метров, а обучаться в ней после ремонта смогут более 300 учеников.

- Строители уже восстановили все конструктивные повреждения, а также установили новые окна и кровлю. На всех трех этажах школы ведется отделка внутренних помещений и устройство инженерных сетей, - сообщили в пресс-службе «Единого заказчика», добавив, что все ремонтно-восстановительные работы планируют завершить в четвертом квартале текущего года.

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