В Донецке каждый первоклассник получит рюкзак с канцелярскими принадлежностями к 1 сентября

Ручки, линейки, карандаши, буквы, краски, тетради, альбом, пенал, линейка и другие канцелярские принадлежности - все это входит в набор рюкзачка. Фото: ТГ/Кулемзин

Для будущих первоклассников Донецка продолжают поступать рюкзаки, которые станут отличным подспорьем в подготовке детей к новому учебному году. Об этом сообщил в своем телеграм-канале мэр города Алексей Кулемзин.

- Ручки, линейки, карандаши, буквы, краски, тетради, альбом, пенал, линейка и другие канцелярские принадлежности - все это входит в набор рюкзачка. Каждый первоклассник получит такой набор к 1 сентября, - заявил градоначальник.

Напомним, ранее Денис Пушилин заявил, что с 1 сентября школы в ДНР будут «по максимуму» переведены на очное обучение. Врио Главы ДНР сообщил, что детей из самых обстреливаемых районов переведут в другие школы.

Тем временем с 1 августа все общеобразовательные учреждения Донецкой Народной Республики подключили к платформе «Сферум». Это связано с переходом школ региона в общероссийскую информационную систему «Моя школа». С помощью площадки педагогам удастся организовать удобный и безопасный образовательный процесс, а родителям - следить за успеваемостью школьника.

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