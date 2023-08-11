В ДНР создали проект по замене аварийных лифтов в многоквартирных жилых домах

В ДНР прорабатывается вопрос замены лифтов Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

В Донецкой Народной Республике создадут проект по замене аварийных лифтов в многоквартирных жилых домах на период до 2030 года. В этом году планируют заменить и осмотреть 150 объектов. Об этом сообщил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства региона Николай Циганов.

- Совместно с АО «ДОМ.РФ» проработан вопрос по замене и проведению технического осмотра лифтов, замена которых будет производиться в 2023 году. Планируемое количество объектов – 150 единиц, - отметил глава ведомства.

Николай Циганов добавил, что в жилищном фонде Донецкой Народной Республики по состоянию на август 2023 года насчитывается 7614 лифтов, из них 6986 выработали нормативный срок эксплуатации 25 лет.

Напомним, что все новые дома в ДНР строят с учетом благоустройства прилегающей территории и размещением на ней магазинов, школ, спортивных и детских игровых площадок, других социальных объектов.

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