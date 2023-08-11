В ДНР новые дома строят с учетом благоустройства прилегающей территории

Помимо строительства квартир застройщики все больше обращают внимание на пространство вокруг домов. Фото: ППК «Единый заказчик в сфере строительства»

Все новые дома в ДНР строят с учетом благоустройства прилегающей территории и размещением на ней магазинов, школ, спортивных и детских игровых площадок, других социальных объектов. Об этом заявил министр строительства и ЖКХ Республики Николай Циганов.

- Тем жителям, придомовая территориях которых по каким-либо причинам не была благоустроена, можно выступить с инициативой и направить свои предложения в администрацию города или района. И вам подскажут, какие есть варианты решения вопроса, - пояснил он.

По словам министра, по такому пути развития инфраструктуры пошла Макеевка. Участвуя в проекте «Комфортная городская среда», жители города выбрали не один большой проект для благоустройства, а 12 отдельных площадок на придомовых территориях.

- Таким образом, они решили начать поэтапное благоустройство города, - отметил Циганов.

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