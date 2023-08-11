В Мариуполе восстанавливают школу с более чем столетней историей

В Мариуполе специалисты приступили к восстановлению школы. Фото: ППК «Единый заказчик»

В Мариуполе специалисты из публично-правовой компании «Единый заказчик в сфере строительства» приступили к восстановлению школы, которую построили в начале ХХ века по проекту известного архитектора того времени Виктора Нильсена. Об этом ДАН сообщили в пресс-службе компании.

- К настоящему времени строители восстановили все конструктивные повреждения, а также установили новые окна и кровлю. На всех трех этажах школы ведется отделка внутренних помещений и устройство инженерных сетей, - отмечают в компании.

Там добавили, что общая площадь восстанавливаемого объекта составляет более тысячи квадратных метров, обучаться в ней смогут свыше 300 учеников. Все работы по образовательному учреждению планируют закончить до конца 2023 года.

Кроме того, в здании школы занимаются обустройством новых многофункциональных спортивных площадок и зон отдыха на прилегающей территории.

Напомним, что специалисты публично-правовой компании «Единый заказчик в сфере строительства» завершают строительство еще одного девятиэтажного дома в Мариуполе. После окончания работ, просторные квартиры получат более 80 семей, которые потеряли свое жилье.

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