Три многоквартирных дома и газопровод повреждены обстрелами ВСУ в Горловке

ВСУ нанесли значительный урон инфраструктуре города Фото: Иван ЖИЛЯК

Украинские войска обстреляли Горловку и ее пригороды из тяжелого вооружения, нанеся значительный урон инфраструктуре города. Об этом свидетельствуют данные Представительства ДНР в СЦКК.

Уточняется, что в населенном пункте пострадали не менее трех многоквартирных домов. Кроме того, были повреждены газопровод и гражданские автомобили.

- По оперативным линиям СЦКК ДНР за 11 августа по состоянию на 11:00 поступила информация о повреждениях в результате обстрелов вооруженными формированиями Украины городов Республики: населенный пункт Горловка (Никитовский район): улица Мушкетовская, 11 - многоквартирный жилой дом, также повреждены автомобили и газопровод; улица Советской Армии, 22, 24 - многоквартирные жилые дома, - говорится в телеграм-канале представительства.

Сообщается также, что вследствие обстрелов ВСУ был частично обесточен горловский поселок Гольмовский.

Напомним, что вооруженные формирования Украины обстреляли Никитовский район Горловки кассетными снарядами. Из района населенного пункта Дзержинск ВСУ они выпустили четыре кассетных снаряда.

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