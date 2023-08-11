Специалисты из Подмосковья ударными темпами ремонтируют социальные объекты в Мариуполе

Работы проводятся по самым современным российским стандартам. Фото: Администрация города Мариуполя

Строители из Московской области ударными темпами восстанавливают социальные объекты Мариуполя, в том числе детский садик в Орджоникидзевском районе. Об этом сообщили в администрации города.

Там уточнили, что половина здания дошкольного учреждения уже полностью готова. Во второй специалисты из Подмосковья занимаются отделкой внутренних помещений, сооружают бассейн и ремонтируют отмостки.

- Планировка межкомнатных перегородок, выбор цветовой гаммы комнат и наполнение помещений проводится по согласованию с руководством дошкольных учреждений по самым современным стандартам Московской области, - цитируют в мэрии слова министра жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антона Велиховского.

Уточняется, что ходом восстановления объекта руководят ППК «Единый заказчик в сфере строительства» и ООО «РКС-НР» под контролем Минстроя России и Правительства Московской области.

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