В магазинах Моспино проверили цены на товары первой необходимости

В одном из магазинов была выявлена продукция с истекшим сроком годности. Фото: ТГ/Кулемзин

В магазинах Моспино провели обследование соблюдения ценовой политики на товары первой необходимости. В ходе рейда обнаружили факт превышения рекомендованных цен на 10-15%. Об это сообщает глава города Донецка Алексей Кулемзин.

- Во исполнение поручения врио Главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина 10 августа проводилось обследование соблюдения ценовой политики на товары первой необходимости в магазинах города Моспино, - написал в телеграм-канале мэр Донецка.

Алексей Кулемзин отметил, что в одном из магазинов города выявили продукцию с истекшим сроком годности, которую сняли с реализации в присутствии представителей Пролетарского комитета «Народного контроля» ОД «Донецкая Республика».

- Руководителям торговых точек указано устранить замечания, а также усилить контроль за соблюдением рекомендованных цен на социально значимые товары, - добавил Кулемзин.

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