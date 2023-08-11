Российские военные штурмом взяли важный опорный пункт ВСУ вблизи Марьинки в ДНР

По итогам штурма российские бойцы закрепились на стратегически важной точке Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Бойцы ВС РФ штурмом взяли Красногоровский вентиляционный ствол шахты «Трудовская» вблизи города Марьинка в ДНР, который являлся для ВСУ важным опорным пунктом. Об этом сообщил РИА Новости доброволец с позывным «Шахтер».

Он уточнил, что итогам штурма российские военные закрепились на стратегически важной точке.

- Подразделениями 5-й бригады был произведен штурм Красногоровского шахтного вентиляционного ствола. Данный опорный пункт находится на окраине Красногоровки (находится в нескольких километрах севернее Марьинки, - ред.)… По итогам штурма наши бойцы закрепились на стратегически важной точке, - пояснил доброволец.

Военнослужащий также рассказал, что перед штурмом российские военные провели артподготовку, и показал видеокадры, где запечатлены массированные удары артиллерии по зоне вблизи ствола вентиляционной шахты.

- Артподготовка нужна для того, чтобы подавить огневые точки противника и чтобы штурмовые подразделения смогли безболезненно подойти, - пояснил российский боец.

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