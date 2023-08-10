В Республиканский онкоцентр ДНР доставили оборудование для лабораторных исследований

Оборудование для лабораторных исследований доставили в Республиканский онкоцентр. Фото: Минздрав ДНР

Директор фонда борьбы с колоректальным раком Сергей Шарапа и куратор фонда на территории ДНР, заведующий колопроктологическим отделением РОЦ им. Г.В. Бондаря Михаил Мутык доставили новое оборудование в республиканский онкологический центр. Об этом сообщили в пресс-службе минздрава региона.

— Сергей Шарапа и Михаил Мутык доставили и распаковали оборудования для проведения диагностических лапароскопических исследований на базе Республиканского онкологического центра имени профессора Г.В. Бондаря, — отметили в пресс-службе.

В Минздраве подчеркнули, что технику в онкоцентр привезли в рамках проекта «Обучение и практическое наставничество специальных команд врачей из ДНР в осуществлении ранней диагностики, своевременного лечения и реабилитации пациентов с колоректальным раком».

Напомним, что ранее российские военнослужащие медицинских подразделений получили гумпомощь от неравнодушных россиян.

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