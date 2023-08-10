Мэр Мариуполя поздравил строителей с наступающим профессиональным праздником

Глава Мариуполя поздравил строителей с наступающим профессиональным праздником. Фото: Моргун/ТГ

Мэр Мариуполя Олег Моргун и профильный заместитель Богдан Перепечай поздравили строительные бригады с наступающим профессиональным праздником. Градоначальник и его заместитель посетили коллективы, которые работают в Сартане, Талаковке, Ильичевском, Жовтневом и Орджоникидзевском районах Мариуполя.

— Мастеров и бригадиров отметил благодарностями, вручил продуктовые наборы. Поблагодарил ребят за качественную работу, пожелал крепкого здоровья и благополучия в семье, — поделился Моргун в телеграм-канале.

Градоначальник добавил, что завтра встретиться с оставшимися коллективами.

Напомним, что сейчас над восстановлением Республики работают порядка 30 тысяч специалистов из разных регионов России. Глава министерства строительства и ЖКХ Николай Циганов назвал ДНР самой большой стройкой в стране. Он подчеркнул, что помощь Республике оказывают 28 регионов-шефов. В работах задействовано более трех тысяч единиц спецтехники.

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