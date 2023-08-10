Денис Пушилин подписал указ об упразднении МВД ДНР

Указ об упразднении МВД ДНР подписал врио Главы ДНР Денис Пушилин. Фото: ДАН

Временно исполняющий обязанности Главы Донецкой Народной Республики подписал указ №285 о ликвидации министерства внутренних дел региона. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте Дениса Пушилина.

— Постановляю упразднить министерство внутренних дел ДНР. Установить, что сотрудники МВД, его подразделений, территориальных органов и организаций продолжают исполнять возложенные на них обязанности, в том числе связанные с обеспечением проведения ликвидационных процедур, — сказано в документе.

Указом устанавливается, что срок ликвидации ведомства — 31 декабря 2023 года. Председателем ликвидационной комиссии назначили Николая Коропца.

Упразднение министерства связано с созданием территориального органа МВД РФ на региональном уровне. Личные дела, материалы оперативно-розыскных мероприятий и другие документы передадут в архив МВД РФ по ДНР.

Соответствующй указ вступает в силу со дня его официального опубликования, то есть с 10 августа 2023 года.

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