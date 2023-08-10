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НовостиОбщество10 августа 2023 18:59

Денис Пушилин подписал указ об упразднении МВД ДНР

Процедура ликвидации министерства внутренних дел завершиться до 31 декабря 2023 года
Виктория ПОДАРОВА
Указ об упразднении МВД ДНР подписал врио Главы ДНР Денис Пушилин. Фото: ДАН

Указ об упразднении МВД ДНР подписал врио Главы ДНР Денис Пушилин. Фото: ДАН

Временно исполняющий обязанности Главы Донецкой Народной Республики подписал указ №285 о ликвидации министерства внутренних дел региона. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте Дениса Пушилина.

— Постановляю упразднить министерство внутренних дел ДНР. Установить, что сотрудники МВД, его подразделений, территориальных органов и организаций продолжают исполнять возложенные на них обязанности, в том числе связанные с обеспечением проведения ликвидационных процедур, — сказано в документе.

Указом устанавливается, что срок ликвидации ведомства — 31 декабря 2023 года. Председателем ликвидационной комиссии назначили Николая Коропца.

Упразднение министерства связано с созданием территориального органа МВД РФ на региональном уровне. Личные дела, материалы оперативно-розыскных мероприятий и другие документы передадут в архив МВД РФ по ДНР.

Соответствующй указ вступает в силу со дня его официального опубликования, то есть с 10 августа 2023 года.

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