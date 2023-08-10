В Волновахе и Шахтерске откроют восстановленные музей и кинотеатр

Ремонт в краеведческом музее Волновахи находится на завершающей стадии, заявил министр. Фото: Желтяков/ТГ
В Шахтерске в ближайшее время откроется современный кинотеатр «Киномир» и музей кино. Они расположены на базе Шахтерского колледжа кино и телевидения им. А.А. Ханжонкова. В Волновахе специалисты завершают восстановление краеведческого музея. Об этом сообщил глава Минкультуры ДНР Михаил Желятков.
— Совместно с первым заместителем Министра культуры России Сергеем Обрывалиным проверили ход ремонтно-восстановительных работ на объектах культуры в Шахтерске и Волновахе. На обоих участках работы ведутся согласно графику, — сообщил министр культуры Республики.
Министр добавил, что в Волновахе готовится к открытию обновленное здание краеведческого музея. Ремонт находится на завершающей стадии.
Напомним, что в ДНР продолжается сбор экспонатов для коллекции музея трудовой славы Донбасса. Сейчас будущая экспозиция насчитывает 120 предметов, которые отражают трудовой подвиг жителей региона.
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