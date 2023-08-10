Украинские боевики возобновили обстрел Донецка кассетными боеприпасами

Киевский район Донецка вновь оказался под огнем ВСУ (архивное фото). Фото: СЦКК ДНР

Вооруженные формирования Украины в очередной раз обстреляли центр Донецка с применением кассетных боеприпасов. Удар пришелся по Киевскому району города. Повреждены три частных дома, задымление наблюдается недалеко от торгового центра «Донецк-Сити». Об этом сообщил мэр Алексей Кулемзин.

— В Киевском районе наблюдается задымление недалеко от Донецк-Сити. В результате обстрела в Киевском районе повреждены три частных дома по улице Товарной, — заявил градоначальник.

В Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины добавили, что ВСУ выпустили по Киевскому району Донецка три кассетных боеприпаса калибром 155 мм. Обстрел велся с позиций боевиков в Нетайлово.

Напомним, что в результате утреннего обстрела Киевского района повреждены жилые дома и детский сад. К счастью, жертв удалось избежать.

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