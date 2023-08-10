В Макеевский детский клинический центр передали новый аппарат от благотворительной организации «Справедливая помощь Доктора Лизы»

В больницу доставили ацидогастрометр, который необходим для измерения кислотности в различных отделах пищеварительного тракта. Фото: Минздрав ДНР

В Макеевский детский клинический центр передали новый аппарат для измерения кислотности желудка. Помощь поступила от Международной благотворительной общественной организации «Справедливая помощь Доктора Лизы». Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения ДНР.

Там уточнили, что эта организация помогает в дополнительном оснащении больниц ДНР и ЛНР современным оборудованием, а также обучении врачей. Частым гостем на Донбассе является команда во главе с врачом-эндокринологом, президентом МБОО «Справедливая помощь Доктора Лизы», членом Совета по правам человека при Президенте РФ Ольгой Демичевой.

- В августе 2023 года Ольга Юрьевна передала в ДКЦ города Макеевки ацидогастрометр, который необходим для измерения кислотности в различных отделах пищеварительного тракта, - рассказали в министерстве.

Там также напомнили, что одной из основных задачей благотворительной организации «Справедливая помощь Доктора Лизы» является оказание помощи тяжелобольным детям, в том числе пострадавшим в результате боевых действий и катастроф.

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