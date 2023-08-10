Ленобласть завершила работы по устройству фундаментов здания ангара в Енакиевском ТТУ

Завершены работы по устройству фундаментов здания ангара в Енакиевском ТТУ. Фото: Комитет по транспорту Ленинградской области

В Енакиевском трамвайно-троллейбусном управлении шеф-регион завершил работы по устройству фундаментов здания ангара. На объекте работают около 20-25 человек и пять единиц строительной спецтехники. Об этом сообщает комитет по транспорту Ленинградской области.

- Подрядчиком завершены работы по устройству железобетонных фундаментов здания ангара, в том числе обмазочная гидроизоляция железобетонных конструкций соприкасающихся с грунтом. Завезены и складированы на объекте основные материалы (сэндвич панели) для возведения ограждающих конструкций здания ангара, - отмечают в ведомстве.

Там добавили, что каждый день на объект привозят сыпучие материалы для обратной засыпки котлована здания ангара и устройства подстилающих слоев, под отмостку вокруг здания депо.

Напомним, что к началу учебного года специалисты из Ленобласти восстановят детсад, школу и лицей в Енакиево. Сейчас шеф-регион приступил к ремонту Енакиевского лицея информационных технологий, который частично был разрушен ВСУ в феврале 2023 года.

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