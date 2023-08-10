Шестилетний ребенок выпал с балкона в Горловке

Медики оказывают пострадавшему ребенку всю необходимую помощь Фото: Олег УКЛАДОВ

Шестилетний ребенок выпал из окна балкона в Горловке. Об этом сообщил в своем телеграм-канале мэр города Иван Приходько.

Он уточнил, что ребенок оперся о москитную сетку на балконе, однако та не выдержала груза.

- К сожалению, сегодня шестилетний ребенок, опершись о москитную сетку на балконе, выпал из окна, вследствие чего получил серьезные травмы и сейчас находится в крайне тяжелом состоянии, - проинформировал градоначальник.

Приходько отметил, что медики оказывают пострадавшему ребенку всю необходимую помощь.

- Надеемся на благополучный исход, - написал он.

Мэр также призвал жителей города не забывать о мерах безопасности не только во время обстрелов, но и в повседневной жизни, и беречь своих детей.

- Мы с вами девять лет живем в состоянии постоянной опасности. И основное внимание, как правило, в силу обстоятельств, мы уделяем военной опасности, зачастую забывая о простых правилах бытовой безопасности. Пожалуйста, помните о мерах безопасности и берегите самое дорогое, что у нас есть - наших детей! - подчеркнул он.

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