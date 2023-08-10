В Мариуполь доставили «Коробки добра» от Ханты-Мансийского автономного округа

Многодетным семьям и инвалидам передали продукты питания, средства личной гигиены, постельное белье и одеяла. Фото: Администрация города Мариуполя

В город Мариуполь доставили «Коробки добра» от Ханты-Мансийского автономного округа. Об этом сообщили в местной администрации.

Там пояснили, что гуманитарный корпус Югры продолжает работать по заявкам жителей Донбасса.

- Многодетным семьям и инвалидам передали продукты питания, средства личной гигиены, постельное белье и одеяла. Отработали и особые запросы на трость, пеленки и подгузники, - рассказали югорчане.

Волонтеры признаются признаются, что для них это не просто работа.

- Это возможность сделать чью-то жизнь комфортнее, - говорят они.

Напомним, ранее сообщалось, что мэрия и жители Грозного передали гумпомощь в Мариуполь. Гуманитарный конвой с продуктами из Чеченской Республики встретил глава Мариуполя Олег Моргун. В состав груза вошли продукты питания, которые станут частью гуманитарных наборов для социально незащищенных категорий населения.

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