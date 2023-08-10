В Мариуполе прошел спортивный фестиваль, организованный активистами «Движения Первых»

На базе мариупольской школы № 65 состоялся спортивный фестиваль. Фото: «Движение Первых»
В Мариуполе прошел спортивный фестиваль, организованный активистами организации «Движение Первых». Об этом сообщили в администрации города.
Там уточнили, что фестиваль состоялся на базе местной школы № 65.
- Целью мероприятия стала популяризация здорового образа жизни среди молодежи, разнообразие досуга молодого поколения и сплочение активистов Мариуполя, - пояснили в мэрии.
На базе мариупольской школы № 65 состоялся спортивный фестиваль. Фото: «Движение Первых»
Сообщается, что в спортивном фестивале приняли участие восемь команд, а на территории работали семь площадок спортивного ориентирования и фотозона. Каждая из площадок была ориентирована на развитие определенных качеств молодых людей - гибкости, ловкости, выносливости и т.д.
На базе мариупольской школы № 65 состоялся спортивный фестиваль. Фото: «Движение Первых»
По окончанию спортивного фестиваля всех его участников наградили брендированной продукцией от «Движения Первых».
На базе мариупольской школы № 65 состоялся спортивный фестиваль. Фото: «Движение Первых»
Напомним, ранее сообщалось, что в Мариуполе планируют построить ледовую арену. Специалисты определят потенциально подходящее место для строительства масштабного спортивного объекта в приморском городе ДНР.
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