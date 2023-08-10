Денис Пушилин: Ситуация по Артемовску не изменилась, но по другим направлениям есть улучшения

Пушилин заявил, что ситуация в районе Артемовска осталась без изменений. Фото: АГ ДНР

На данный момент ситуация в районе населенного пункта Артемовск остается без изменений. Однако на других направлениях есть улучшения позиций российских войск. Об этом заявил временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин в эфире «Соловьев Live».

- По Артемовску без изменений. Противник обстреливает, пока работы не начались по разминированию или обследованию территории, - отметил врио Главы ДНР.

Денис Пушилин подчеркнул, что по флангам Артемовска ситуация стабилизировалась. Противнику уже сложно удерживать часть ранее занятых высот. Также он отметил продвижение российских войск на Краснолиманском и Купянском направлении.

- Краснолиманское направление и Купинское направление, как мы можем видеть, в последнее время радуют. Ребята там двигаются, - добавил Пушилин.

Напомним, ранее Денис Пушилин заявил, что российские войска выбили ВСУ из Урожайного. По его словам, на некоторое время противнику удалось закрепиться на севере населенного пункта, однако были выбиты и с потерями отступили.

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