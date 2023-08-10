В ДНР разрабатывают механизированные крепи для шахт, которые смогут заменить импортные аналоги

Для шахт ДНР, ЛНР и Ростовской области разрабатывают комплекс оборудования добычного участка. Фото: ШУ «Донбасс»

Донецкие институты разрабатывают механизированные крепи для шахт, которые смогут заменить импортные аналоги. Об этом сообщил ДАН председатель Комитета по науке и технологиям ДНР Олег Демченко.

Он отметил, что местные разработчики занимаются проектированием горно-шахтного оборудования высокого технического уровня. И основной задачей для них сейчас является создание конкурентоспособного оборудования для обеспечения поставок продукции в Россию, Казахстан, а также другие угледобывающие страны.

- Так, в России значительное количество очистных забоев оснащены механизированными крепями, поставляемыми из Польши, Германии, США и Китая. Разрабатываемая донецкими институтами механизированная крепь для отработки пластов мощностью до 4,1 м не уступает зарубежным аналогам и может заменить импортную продукцию, - заявил Демченко.

Сообщается также, что для донецких, луганских и ростовских шахт специалисты разрабатывают комплекс оборудования для добычных участков. В частности, готовят установку для эффективной отработки весьма тонких и тонких полого-наклонных угольных пластов.

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