Четверо человек погибли и двенадцать получили ранения в ДНР в результате обстрелов ВСУ 9 августа

В Петровском районе Донецка в результате прямого попадания снаряда ВСУ в двухэтажный дом погибла 4-летняя девочка Фото: Иван ЖИЛЯК

Число жертв украинских обстрелов растет. Так, в ДНР за прошедшие сутки под огнем ВСУ погибли четверо и были ранены двенадцать человек. Об этом сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в СЦКК.

Там уточнили, что среди погибших и пострадавших есть дети.

- Поступили сведения о гибели четырех гражданских лиц, в том числе ребенка 2019 года рождения, в Петровском и Куйбышевском районах Донецка, Светлодарске. Ранения различной степени тяжести получили 12 гражданских лиц, в том числе подросток 2006 года рождения, в Киевском и Петровском районах Донецка, Светлодарске, - говорится в сообщении представительства.

Сообщается также, что украинские войска вели огонь по жилым кварталам Республики из реактивных систем залпового огня и натовской артиллерии, в том числе с кассетной боевой частью. Обстрелам подверглись Светлодарск, Горловка, Зайцево, Ясиноватая, Ясиноватский район, Донецк, Макеевка и Старомихайловка, в направлении которых были выпущены в общей сложности 357 боеприпасов.

Обстрелы привели к повреждению 16 жилых домов и 2 объектов гражданской инфраструктуры.

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