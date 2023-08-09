Число пострадавших при обстреле Светлодарска из РСЗО Himars возросло до восьми, один человек погиб

В результате украинской атаки на Светлодарск погиб один мирный житель, восемь человек получили ранения (архивное фото) Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Число пострадавших в результате атаки ВСУ на Светлодарск из РСЗО Himars возросло до восьми. Один человек погиб. Военные эксперты СЦКК ДНР уточнили, что украинские боевики выпустили по населенному пункту одну ракету из реактивной системы залпового огня.

— В доме № 62 погибла женщина 1967 года рождения, ранен мужчина 1981 года рождения. Сведения о последствиях обстрелов продолжают поступать, — заявили в ведомстве.

Напомним, что ранее в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины сообщили, что в Светлодарске ранены семь человек. Среди них — девочка-подросток 2006 года рождения. Повреждены многоквартирные жилые дома № 61, 62, 67, 68.

Эксперты СЦКК добавили, что ВСУ открыли огонь по городу со своих позиций в населенном пункте Краматорск около 14:58.

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