ВСУ за день выпустили по Донецку 89 боеприпасов

Украинские боевики разрушили дом в Петровском районе Донецка Фото: Иван ЖИЛЯК

Вооруженные формирования Украины в период с 09:00 по 21:00 выпустили по столице Донецкой Народной Республики 89 различных снарядов, в том числе боеприпасы кассетного типа и ракеты из РСЗО. В результате обстрелов погибли три человека, три мирных жителя ранены. Об этом сообщил глава городской администрации Алексей Кулемзин.

— В Петровском районе погибла девочка 2019 и женщина 1952 годов рождения. В Куйбышевском районе погиб мужчина 1946 года рождения. В направлении Киевского, Кировского, Куйбышевского и Петровского районов ВСУ выпустили 89 снарядов калибром 155 мм, из них 9 кассетного типа, а также 9 ракет из РСЗО, — заявил градоначальник.

Мэр добавил, что снарядами украинских боевиков в Донецке повреждены жилые дома на улицах Депутатская, Осоавиахима, Луговая. Ранены три мирных жителя в Киевском и Петровском районах.

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