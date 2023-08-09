В ДНР увеличили размер выплат за утраченное в боевых действиях жилье

Компенсация необходима для покупки нового или восстановления поврежденного жилья (архивное фото). Фото: Моргун/ТГ

В Донецкой Народной Республики увеличили сумму компенсационной выплаты за утраченное или поврежденное в ходе боевых действий жилье и имущество. Единоразовая помощь за частично утраченное имущество составит 50 тысяч рублей, за полностью утраченное — 100 тысяч. Об этом сообщили в пресс-службе Правительства Донецкой Народной Республики.

— Гражданам, утратившим индивидуальные жилые дома, сумма компенсации будет рассчитываться исходя из стоимости 35 тысяч рублей за 1 кв.м. фактической общей площади утраченного жилья, — отметили в Правительстве. — Изменился и расчет компенсации за поврежденное жилье: 7 тысяч рублей за 1 кв.м. общей площади поврежденного жилого дома вместо 6 тысяч рублей.

В Правительстве подчеркнули, что эти выплаты нужны для приобретения или строительство нового жилья, а также капитальный ремонт поврежденного.

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