ВСУ возобновили обстрел Донецка, разрывы снарядов слышны в районе кинотеатра «Звездочка»

Разрывы украинских снарядов были слышны в районе кинотеатра «Звездочка» в Киевском районе Донецка (архивное фото). Фото: СЦКК ДНР

Украинские боевики в очередной раз открыли огонь по Киевскому району Донецка с применением кассетных боеприпасов. Разрывы снарядов ВСУ слышаны в районе кинотеатра «Звездочка». Об этом сообщил министр молодежной политики ДНР Кирилл Макаров.

— Донецк, громко. Вновь сообщают о прилетах в районе кинотеатра «Звездочка», уточняем, — написал глава министерства Кирилл Макаров в телеграм-канале.

В Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины добавили, что ВСУ выпустили по Киевскому району Донецка 12 кассетных боеприпасов за 20 минут. Украинские боевики открыли огонь по району со своих позиций в населенном пункте Новоселовка Первая.

Напомним, что ранее украинские войска семь раз за час обстреляли Ясиноватский район Донецкой Народной Республики, выпустив 24 кассетных боеприпаса.

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