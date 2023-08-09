По просьбе местных жителей Тореза возобновили работу маршрута до села Грабово

Маршрут Торез — село Грабово возобновил работу с 9 августа (архивное фото). Фото: Минтранс ДНР

В Торезе возобновил работу автобусный рейс до села Грабово. Ранее движение по маршруту приостановили из-за отказа перевозчика. Министерству транспорта ДНР и властям города удалось найти нового перевозчика, который согласился обслуживать рейс.

— МУП «Родник», обслуживающий Шахтерский район, выразил готовность взять в работу проблемный маршрут, изыскал возможность предоставить технически исправное транспортное средство, решил вопрос с водителем. По итогам проведенной работы с 9 августа городской автобусный маршрут № 25 «АС г. Торез — АО с. Грабово» начал работу, — заявили в министерстве транспорта ДНР.

Отмечается, что маршрут будет работать ежедневно, запланировано по восемь рейсов в день.

— Первый рейс отправляется из Тореза (АС) в 05:10, последний – в 17:30. Интервальность движения в среднем составляет от 50 мин. до 1 часа, — добавили в ведомстве.

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