Жителей ДНР призвали вносить предложения по восстановлению в Народную программу «Единой России»

Предложения местных жителей войдут в Народную программу восстановления от «Единой России». Фото: ДАН

Команда политической партии «Единая Россия» продолжает сбор предложений восстановлению объектов в Донецкой Народной Республике. Все они войдут в Народную программу. Об этом сообщили в пресс-службе донецкого отделения партии.

— Команда Единой России — команда Главы ведет сбор предложений в Народную Программу. На ежедневных встречах кандидатов, через отделения Партии, в трудовых коллективах. Если Вы хотите, чтобы в Программу попал ваш детский сад или другой объект, требующий восстановления — пишите, — заявили в местном отделении «ЕР».

В партии добавили, что отправить свое предложение можно с помощью специального чат-бота в Телеграме. Он будет собирать все запросы от жителей Республики.

— Народная Программа — это программа наших конкретных и совместных действий. И вы можете принять непосредственное участие в формировании будущего Республики, — подчеркнули в партии.

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