Украинские боевики убили мужчину в Куйбышевском районе Донецка

ВСУ убили мужчину в Куйбышевском районе Донецка (архивное фото) Фото: Иван ЖИЛЯК

В результате обстрела ВСУ Луговой улицы в Донецке погиб мирный житель. Он скончался до приезда скорой. Об этом сообщил глава администрации Донецка Алексей Кулемзин.

— В результате варварского обстрела Куйбышевского района по улице Луговой погиб мужчина 1946 года рождения Смерть наступила до прибытия скорой помощи, — заявил мэр.

Напомним, что возросло число погибших в Петровском районе Донецка. В результате массированного обстрела ВСУ из реактивной системы залпового огня погибла девочка 2019 года рождения и женщина 1952 года рождения. Спасателям МЧС ДНР удалось высвободить из-под завалов разрушенного боевиками дома двух мирных жителей. Их госпитализировали.

Тем временем украинские боевики обстреляли Ясиноватский район Донецкой Народной Республики с применением кассетных боеприпасов.

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