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НовостиПолитика9 августа 2023 17:35

Украинские боевики выпустили 24 кассетных боеприпаса по Ясиноватскому району за час

ВСУ семь раз обстреляли Ясиноватский район за час
Виктория ПОДАРОВА
Украинские боевики продолжают обстреливать мирные города ДНР (архивное фото)

Украинские боевики продолжают обстреливать мирные города ДНР (архивное фото)

Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Вооруженные формирования Украины открыли огонь с применением кассетных боеприпасов по Ясиноватскому району в Донецкой Народной Республике. Всего было выпущено 24 боеприпаса. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

— Около 19:25 и 19:30 зафиксирован обстрел Ясиноватского района с позиций ВСУ в Орловке. Боевики выпустили по району шесть кассетных боеприпасов калибром 155 мм, — отметили в ведомстве.

В СЦКК добавили, что всего в течение часа боевики семь раз открыли огонь по району с применением кассетных боеприпасов. По Ясиноватой и окрестным населенным пунктам было выпущено 24 боеприпаса.

Напомним, что ранее украинские боевики открыли огонь по Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка с применением кассетных боеприпасов. Боевики выпустили по городу три снаряда.

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