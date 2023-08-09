Украинские боевики выпустили 24 кассетных боеприпаса по Ясиноватскому району за час

Украинские боевики продолжают обстреливать мирные города ДНР (архивное фото) Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Вооруженные формирования Украины открыли огонь с применением кассетных боеприпасов по Ясиноватскому району в Донецкой Народной Республике. Всего было выпущено 24 боеприпаса. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

— Около 19:25 и 19:30 зафиксирован обстрел Ясиноватского района с позиций ВСУ в Орловке. Боевики выпустили по району шесть кассетных боеприпасов калибром 155 мм, — отметили в ведомстве.

В СЦКК добавили, что всего в течение часа боевики семь раз открыли огонь по району с применением кассетных боеприпасов. По Ясиноватой и окрестным населенным пунктам было выпущено 24 боеприпаса.

Напомним, что ранее украинские боевики открыли огонь по Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка с применением кассетных боеприпасов. Боевики выпустили по городу три снаряда.

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