ВСУ выпустили три кассетных боеприпаса по Донецку

Донецк вновь оказался под огнем ВФУ (архивное фото). Фото: СЦКК ДНР

Украинские войска выпустили по Киевскому и Куйбышевскому районам Донецка кассетные боеприпасы. Обстрел зафиксирован в 18:40. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

— Около 18:40 зафиксирован обстрел Куйбышевского и Киевского районов Донецка с позиций украинских боевиков в Нетайлово. ВСУ выпустили по городу три кассетных боеприпаса калибром 155 мм, — отметили в ведомстве.

Напомним, что за полчаса украинские боевики выпустили по столице Донецкой Народной Республики 18 артиллерийских снарядов. Под огнем боевиков оказались четыре района города — Петровский, Киевский, Куйбышевский и Кировский. Сведения о последствиях обстрелов продолжают поступать.

Ранее ВСУ открыли огонь по Петровскому району Донецка. В результате украинской агрессии погибли два мирных жителя.

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