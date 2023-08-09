ВСУ ранили семь мирных жителей в Светлодарске, среди них подросток

В результате обстрела пострадали семь мирных жителей (архивное фото) Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Вооруженные формирования Украины обстреляли Светлодарск в Донецкой Народной Республике. В результате агрессии ВСУ ранения получили семь мирных жителей, среди них девочка-подросток 2006 года рождения. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

— У дома 62 ранены семь гражданских лиц: девочка — подросток 2006 г.р., женщины 1948, 1963 и 1985 г.р., мужчины 1948, 1968 и 1990 г.р, — отметили в ведомстве.

Обстрелом украинских боевиков были повреждены многоквартирные жилые дома № 61, 62, 67, 68.

ВСУ открыли огонь по населенному пункту около 14:58. По городу было выпущено четыре артиллерийских снаряда калибром 155 мм. Огонь велся с позиций боевиков в Дылеевке.

Напомним, что ранее число погибших в Петровском районе Донецка увеличилось до двух человек, два мирных жителя получили ранения.

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