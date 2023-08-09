Спасатели помогли выбраться из-под завалов в Петровском районе Донецка двум мирным жителям

Из-под завалов разрушенного ВСУ дома в Донецка спасатели достали мужчину и женщину (архивное фото). Фото: МЧС России

Спасатели МЧС Донецкой Народной Республики спасли мужчину и женщину из-под завалов дома в Петровском районе Донецка. К поисковым работам привлекли две кинологические группы. Об этом сообщили в пресс-службе спасательного ведомства.

— На место оперативно были направлены пожарно-спасательные отделения. В ходе проведения разведки установлено частичное обрушение конструкций дома без последующего горения. Спасатели деблокировали женщину, оказавшуюся под завалом, и по пожарной лестнице спустили пострадавшего мужчину. Они были госпитализированы в учреждение здравоохранения, — отметили в МЧС.

Под завалами дома были найдены тело погибшей четырехлетней девушки и погибшей женщины. Поисково-спасательные работы завершились за два часа.

В МЧС подчеркнули, что к поиску привлекли две кинологические группы специализированного спасательного центра.

Напомним, что в результате обстрела Петровского района Донецка погибли два человека, ранения получили мужчина 1955 м женщина 1960 годов рождения.

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