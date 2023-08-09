Донецк
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыРоссийский паспортПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Донецк
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыРоссийский паспортПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Донецк
+34°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика9 августа 2023 14:32

ВСУ выпустили по Донецку 18 артиллерийских снарядов за полчаса

Украинские боевики обстреляли четыре района Донецка
Виктория ПОДАРОВА
Донецк вновь оказался под артиллерийским огнем ВСУ (архивное фото)

Донецк вновь оказался под артиллерийским огнем ВСУ (архивное фото)

Фото: Иван ЖИЛЯК

Вооруженные формирования Украины выпустили по Донецку 18 артиллерийских снарядов за полчаса. Под огнем боевиков оказались четыре района города. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

— Около 16:00 зафиксирован обстрел Петровского и Кировского районов Донецка с позиций ВСУ в Максимильяновке. Боевики выпустили по городу четыре снаряда калибром 155 мм, — заявили в ведомстве.

В СЦКК ДНР добавили, что в течение получаса украинские войска выпустили по Петровскому, Кировскому, Киевскому и Куйбышевскому районам Донецка еще 14 боеприпасов из артиллерии калибром 155 мм.

Напомним, что ранее под массированным огнем ВСУ оказался Петровский район Донецка. В результате обстрела погибла девочка 2019 года рождения. ВСУ открыли огонь по Петровскому району Донецка из РСЗО, выпустив девять ракет.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

При обстреле центра Донецка 8 августа ВСУ использовали кассетные боеприпасы

В результате обстрела ВСУ кассетными боеприпасами на проспекте Мира, 11 «а» 8 августа пострадал мужчина (подробнее)