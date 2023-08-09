ВСУ выпустили по Донецку 18 артиллерийских снарядов за полчаса

Донецк вновь оказался под артиллерийским огнем ВСУ (архивное фото) Фото: Иван ЖИЛЯК

Вооруженные формирования Украины выпустили по Донецку 18 артиллерийских снарядов за полчаса. Под огнем боевиков оказались четыре района города. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

— Около 16:00 зафиксирован обстрел Петровского и Кировского районов Донецка с позиций ВСУ в Максимильяновке. Боевики выпустили по городу четыре снаряда калибром 155 мм, — заявили в ведомстве.

В СЦКК ДНР добавили, что в течение получаса украинские войска выпустили по Петровскому, Кировскому, Киевскому и Куйбышевскому районам Донецка еще 14 боеприпасов из артиллерии калибром 155 мм.

Напомним, что ранее под массированным огнем ВСУ оказался Петровский район Донецка. В результате обстрела погибла девочка 2019 года рождения. ВСУ открыли огонь по Петровскому району Донецка из РСЗО, выпустив девять ракет.

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