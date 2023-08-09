На Донецком направлении российские войска отразили пять атак ВСУ

ВС РФ отразили пять атак противника на Донецком направлении Фото: Александр КОЦ, Дмитрий СТЕШИН

Российская группировка «Юг» за прошлые сутки отразила пять атак вооруженных сил Украины на Донецком направлении. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.

- На Донецком направлении активными действиями подразделений «Южной» группировки войск, ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем отражены пять атак подразделений ВСУ в районах населенных пунктов Миньковка, Красное, Авдеевка и севернее Клещеевки Донецкой Народной Республики, - рассказали в ведомстве.

По данным Минобороны, в ходе этих безуспешных наступательных действий украинская сторона потеряла до 370 человек личного состава, два танка, шесть боевых бронированных машин, четыре автомобиля, две артиллерийские системы М777 производства США, САУ «Krab» польского производства, а также гаубицу Д-20.

Кроме того, российские войска пресекли деятельность украинской ДРГ в районе населенного пункта Урожайное.

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