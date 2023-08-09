К месту разбора завалов разрушенного ВСУ дома в Петровском районе Донецка дополнительно направили две группы кинологов

На месте обстрела уже работают спасатели Фото: Иван ЖИЛЯК

К месту разбора завалов разрушенного ВСУ двухэтажного дома в Петровском районе Донецка отправились кинологи, которые займутся поиском пострадавших и погибших людей. Об этом сообщил в своем телеграм-канале врио Главы ДНР Денис Пушилин.

- Спасатели продолжают разбирать завалы. Дополнительно к месту проведения поисковых работ в Петровском районе направляются две группы кинологических работ специализированного спасательного центра, - заявил он.

Напомним, ранее сообщалось, что в Петровском районе Донецка в результате попадания украинского снаряда в дом погибла маленькая девочка, еще два человека получили ранения. Тем временем в администрации города уточнили, что по улице Осоавиахима также погибла женщина 1952 года рождения. Ее тело все еще находится под завалами разрушенного дома.

По данным СЦКК, с утра под обстрелами артиллерии противника находятся Киевский, Кировский и Петровский районы столицы ДНР, а также Горловка. В Киевском районе ранен один человек.

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