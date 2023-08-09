Пушилин поблагодарил Хуснуллина за беспрецедентные темпы восстановления Донбасса

По словам Пушилина, жители ДНР видят значимые изменения в развитии Республики и высоко это ценят. Фото: ТГ/Пушилин

Врио Главы ДНР Пушилин поблагодарил заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Марата Хуснуллина за огромную помощь в восстановлении Донбасса. В своем телеграм-канале он отметил, что российские власти разработали беспрецедентный проект по развитию региона.

- Уважаемый Марат Шакирзянович! Мы являемся свидетелями и участниками беспрецедентного проекта восстановления Донбасса, реализация которого такими темпами и масштабами без Вашего управленческого таланта была бы вряд ли возможна, - написал руководитель Донецкой Народной Республики.

Пушилин также отметил, что жители ДНР видят значимые изменения в развитии Республики и высоко это ценят.

- Спасибо за заботу о людях, за конструктивный подход к установлению мирной жизни на нашей земле, - выразил признательность он.

Напомним, ранее Денис Пушилин заявил, что в регионе чувствуют и видят поддержку и помощь всей страны, о которых говорил Президент. Особенно они видны в тех беспрецедентных объемах восстановления, которые развернуты в ДНР и о которых подробно доложил на Совбезе Марат Хуснуллин.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Марат Хуснуллин проверил темпы восстановления школ, вузов и больниц в ДНР

Вице-премьер России оценил ход восстановление объектов в Волновахе и Мариуполе (подробнее)