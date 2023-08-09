В Мариуполе готовят помещения для работы участковых избирательных комиссий

Мэр города Олег Моргун держит вопрос на личном контроле. Фото: ТГ/Моргун

В Мариуполе готовят помещения для организации работ участковых избирательных комиссий на предстоящих сентябрьских выборах. Об этом сообщил в своем телеграм-канале мэр города Олег Моргун, который лично проверил ход подготовки. Градоначальник выехал 8 августа по нескольким адресам в Жовтневом районе.

Как отметил Моргун, на тех участках, где требовались ремонтно-восстановительные работы, процесс идет согласно графику. На одном из данных участков строители уже завершают внутреннюю отделку помещений.

- Этот вопрос держу на личном контроле, - заявил мэр и заверил, что к началу избирательного процесса к полноценной работе в Мариуполе приступят абсолютно все участковые избирательные комиссии.

Напомним, ранее сообщалось, что в ДНР готовятся к выборам, которые пройдут 10 сентября - в единый день голосования в РФ. Жители Республики будут выбирать депутатов Народного Совета, а также представительные органы городов, районов, сел и поселков.

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