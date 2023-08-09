Мэр Донецка проверил ход выполнения ремонта теплотрассы в Ленинском районе

Мэр Донецка проверил ход выполнения ремонта теплотрассы в городе. Фото: ТГ/Кулемзин

Глава администрации города Донецка Алексей Кулемзин проверил ход выполнения ремонта теплотрассы в Ленинском районе. Он добавил, что специалисты из Московской области проводят ремонт объекта, где раньше были многочисленные порывы.

- Работа ведется на аварийном участке, где в прошлые годы были многочисленные порывы. По современным российским технологиям осуществляется замена труб, которые были проложены несколько десятков лет назад. Спасибо компании «Мосгаз» за помощь городу Донецку, - написал в телеграм-канале мэр города.

Напомним, что в Донецке продолжают мониторить цены на продукты питания. Очередной рейд коснулся магазинов Буденновского района. Проверкой цен занимались представители власти и «Народного контроля». В ходе рейда они выяснили, что в продаже имеются все социально значимые группы товаров.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Двенадцать отраслевых профсоюзов ДНР прошли регистрацию согласно российскому законодательству

Более половины отраслевых профессиональных союзов ДНР приняли решение войти в составы общероссийских профсоюзов (подробнее)