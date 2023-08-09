Двенадцать отраслевых профсоюзов ДНР прошли регистрацию согласно российскому законодательству

Региональные профсоюзы приводят свои учредительные документы в соответствие с законодательством РФ Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Более половины отраслевых профсоюзов ДНР получили свидетельства о регистрации согласно российскому законодательству. Об этом сообщил ДАН председатель Федерации профсоюзов Республики Максим Паршин.

Он уточнил, что документы подали 12 из 22 числящихся в регионе профсоюзов.

- За май-июль 2023 года 12 отраслевых профессиональных союзов ДНР из 22, приняв решения о вхождении в составы общероссийских профсоюзов, получили свидетельства о проведении регистрационных действий по приведению своих учредительных документов в соответствие с законодательством РФ, - рассказал он.

По словам Паршина, свидетельства уже получили региональная организация общероссийского профсоюза образования в ДНР, профсоюзы работников промышленности, АПК, связи, культуры, сотрудников госучреждений и общественного обслуживания, автотранспорта и дорожного хозяйства, здравоохранения, жизнеобеспечения, торговли, общественного питания и предпринимательства, горно-металлургической деятельности и общественной организации «Всероссийский электропрофсоюз». Документы для регистрации готовят также профсоюзы угольщиков, железнодорожников и газовщиков.

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