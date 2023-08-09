В ДНР продолжают восстанавливать дороги на Азовском побережье

Ежедневно здесь проходят маршруты общественного транспорта. Фото: Администрация города Мариуполя

В ДНР идет восстановление одной из дорог Азовского побережья. Контроль за ремонтными работами осуществляет Министерство транспорта Донецкой Народной Республики. Об этом сообщили в администрации города Мариуполя.

Там уточнили, что данная дорога имеет межмуниципальное значение, так как связывает приазовские населенные пункты.

- Автомобильная дорога общего пользования межмуниципального значения «Мариуполь - Урзуф» связывает приазовские населенные пункты, ежедневно по ней проходят маршруты общественного транспорта, - пояснили в мэрии.

Уточняется также, что к ремонтным работам на участке общей протяженностью 16,1 километра, связывающем населенные пункты Ялта и Урзуф, специалисты дорожно-строительной организации приступили во второй половине июля. На сегодняшний день здесь уже завершили фрезерование пришедшего в негодность асфальта, а сейчас полным ходом укладывают асфальтобетон.

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