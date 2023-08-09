В Снежном планы восстановления пересмотрят с акцентом на ремонт кровель и коммунальных систем

Специалисты сделают акцент на ремонте крыш, систем теплоснабжения и канализации. Фото (архив): ТГ/Шевченко

Планы по восстановлению Снежного в ДНР пересмотрят. Об этом сообщил мэр города Сергей Ермаков.

Он уточнил, что все ремонтные работы предварительно согласуют с руководством Самарской области и Минстроем.

- По поводу освещения, газификации и других моментов - здесь мы еще проработаем со старшим группы (региона-шефа, - ред.) в Снежном, руководством Самарской области и Минстроем. Те планы, которые были сверстаны, естественно, нужно корректировать. Я уже вижу, что по-другому будем действовать, - пояснил градоначальник.

По словам Ермакова, акцент, в частности, сделают на ремонте крыш, систем теплоснабжения и канализации. Кроме того, специалистам необходимо будет решить проблему с водоснабжением поселка Залесное.

Напомним, что в ДНР разработали проект по очистке шахтных вод для налаживания водоснабжения в Снежном. Новый комплекс по использованию шахтных вод покроет около 90% потребности населения города в воде.

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