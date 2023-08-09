Донецкие психологи освоили в МГУ методы борьбы со стрессом и тревожностью

Теперь психологи смогут поделиться опытом и применить новые методы помощи людям. Фото: Администрация города Мариуполя
Студенты кафедры психологии Донецкого государственного университета прошли курс обучения в летней школе, которую организовал факультет психологии МГУ имени Ломоносова. Изучали тему «Психологическое благополучие: как побеждать стресс, тревожность и ПТСР». Об этом сообщили в Минобрнауки ДНР.
Там уточнили, что обучение в московском университете прошли три донецких студентки.
- Студентки посещали общеметодологические лекции преподавателей и исследователей из МГУ имени М.В. Ломоносова и вузов-партнеров в контексте социальной, организационной, когнитивной психологии и психотерапии, а также воркшопы, помогающие перенять прикладной опыт приглашенных специалистов и экспертов из области практики, - рассказали в ведомстве.
Сообщается, что практическую часть девушки прошли, приняв участие в одном из десяти представленных на выбор проектов, где необходимо было поработать с реальными кейсами от исследователей и практиков. Студентки успешно справились с поставленными задачами и получили документы о дополнительном образовании.
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