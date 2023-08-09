В Донецке в условиях непрекращающихся обстрелов коммунальщики продолжают приводить в порядок город

Коммунальщики устраняют последствия обстрелов. Фото: ТГ/Кулемзин

В Донецке, несмотря на непрекращающиеся обстрелы, коммунальщики продолжают приводить в порядок город. Об этом сообщил в своем телеграм-канале мэр столицы ДНР Алексей Кулемзин.

- Работники «Дорожного ремонтно-строительного управления» в условиях непрекращающихся обстрелов делают город красивее и уютнее, - отметил он.

Так, по словам мэра, сотрудники коммунальной службы убирают территорию на границе Ворошиловского и Киевского районов, которая подверглась варварскому обстрелу ВСУ 8 августа.

Кроме того, в городе продолжается текущий ремонт автомобильных и внутриквартальных дорог. Работы проводились по улице Куприна и Петровского в Кировском районе, по улице Раздольной в Пролетарском районе, а также по улице Пинтера и Островского в Кировском районе Донецка.

В Ворошиловском районе установили односекционный светофор на нерегулируемом пешеходном переходе. Также выполнялись работы по замене остановочного павильона в Киевском районе.

Кроме того, коммунальщики занимаются покосом травы. Эти работы проведены по улице Розы Люксембург и проспекту Богдана Хмельницкого в Ворошиловском районе Донецка.

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