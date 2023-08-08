В Мариуполе может появиться отделение общероссийского движения поддержки флота

Жителям приморского города будет полезно узнать о великих русских моряках и исследователях (архивное фото). Фото: Пушилин/ТГ

Местное отделение Общероссийского движения поддержки флота (ОДПФ) может появиться в Мариуполе. Глава приморского города подчеркнул, что это принесет пользу местным жителям. ОДПФ занимается формированием достойного национального, морского и военного мировоззрения у молодежи.

— Для нашего морского города создание местного отделения ОДПФ будет как нельзя кстати. Тем более, что в Мариуполе на базе Азовского морского института уже открылся филиал Севастопольского государственного университета. Есть и кадровый потенциал среди военнослужащих в запасе, — заявил Моргун.

Градоначальник добавил, что члены ОДПФ рассказывают молодежи об исторических событиях, памятных датах, делах и биографиях великих русских моряков, исследователей.

— Полезными для горожан станут и образовательные программы государственного университета морского и речного флота имени адмирала Макарова, с которым у участников движения налажены давние партнерские отношения, — подчеркнул Моргун.

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