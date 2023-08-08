МЧС ликвидировали пожар в швейной фабрике Шахтерска после обстрела ВСУ

Пожарные МЧС ДНР ликвидировали пожар за час (архивное фото). Фото: МЧС ДНР

Спасатели МЧС Донецкой Народной Республики ликвидировали возгорание на швейной фабрике в Шахтерске. Огонь распространился после обстрела города со стороны Украинских боевиков. ВСУ выпустили по Шахтерску две ракеты из реактивной системы залпового огня.

— Поступила информация о возгорании в двухэтажном здании шахтерской швейно-трикотажной фабрики. Причиной пожара послужило попадание взрывоопасного предмета. К месту вызова были направлены три пожарных расчета. По прибытии сотрудники МЧС установили горение навеса на площади 80 кв.м, — заявили в пресс-службе спасательного ведомства.

Пожарным МЧС ДНР удалось ликвидировать огонь за час.

Глава местной администрации Александр Шатов добавил, что в результате обстрела пострадал один человек.

Напомним, что ВСУ обстреляли Шахтерск из РСЗО около 18:00. Боевики выпустили по городу две ракеты со своих позиций в Константиновке.

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