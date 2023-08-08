Десять абитуриентов из Мариуполя стали студентами РГИСИ

Десять мариупольских студентов будут изучать сценическое искусство и режиссуру в ведущем вузе России. Фото: РГИСИ

Десять абитуриентов Мариуполя поступили Российский государственный университет сценических искусств. Приглашение поступить в ведущий актерский и режиссерский вуз России ребятам из приморского города озвучила актриса театра и кино, телеведущая Анастасия Мельникова. Об этом рассказал мэр Олег Моргун по итогам встречи с представителем депутатов Заксобрания Санкт-Петербурга в Мариуполе, кандидат в депутаты Мариуполя от партии «Единая Россия» Николай Меркелов.

— Приглашение пройти обучение в одном из лучших профильных вузов страны для талантливых выпускников Республики накануне озвучила известная актриса театра и кино, телеведущая Анастасия Мельникова. Примечательно и то, что депутат Заксобрания выразила готовность лично курировать студентов из Мариуполя на протяжении всех четырех лет обучения, — отметил Моргун.

Напомним, что первый этап вступительных испытаний проходил в Мариуполе. После группа студентов отправилась в Санкт-Петербург, чтобы пройти очные испытания.

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